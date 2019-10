Kent u die mop over de verbouwing van het Binnenhof? Eerst kregen ze ruzie over het ontwerp, toen kregen ze mot over de prijs, daarna was het hommeles met de architect, die ontslagen werd, of zelf kwaad opstapte - afhankelijk van wie je het vraagt totdat slecht weggelakte Wob-verzoeken over vijftien jaar de waarheid zullen vertellen. Toen zou Alexander Pechtold de boel gaan overzien, maar die besloot dat de puinhoop bij het CBR een betere werkplek was voor hem dan het Binnenhof. En nu is Onze Volksvertegenwoordiging ingehaald door hun eigen stikstofwaanzin, en worden ze erdoor verstikt: boeren mochten niet op het Binnenhof komen vandaag, en de bouwvakkers voorlopig ook niet. Wat een hilarische klucht, en wat een prachtige metafoor voor het landsbestuur in tijden van klimaatkolder. Maarreh... krijgen die bouwvakkers nou wel wachtgeld?