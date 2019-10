"Amerika is zijn positie in de wereld aan het verliezen!", aldus allerlei mensen die ongeduldig hun twittertimeline F5'en totdat de president van de VS uit zijn bed komt, omdat ze willen weten wat zijn volgende move gaat zijn.

Gelukkig staat The Donald altijd vroeg op, dus ongeveer rond het middaguur kunnen we een memo van 280 tekens, met wat onnodige hoofdletters en leestekens, over de Amerikaanse visie op de versnelde chaos in Noord-Syrië tegemoet zien. Tot die tijd moeten we het doen met Stef Blok en zijn Europese collega's, die "hun agenda's hebben omgegooid" (goh, nu al?) om bijeen te komen rond de vraag: 'Hoe voorkomen we dat Erdogan ons nog verder chanteert met vluchtelingen?' Nederland sluit "geen enkele optie uit" (zo zo), zelfs "een wapenembargo" is een optie voor een land dat barst van de Amerikaanse vliegtuigen en het Russische luchtafweergeschut.

De EU is zoals gebruikelijk weer flink verdeeld, dus er worden sowieso geen besluiten genomen totdat de regeringsleiders later in de week bijeen komen om de met koffie en stemverheffingsspuug bevlekte vergadernotulen van de MinBuZa's op één lijn te leggen. Of niet. En ook daarna is het maar de vraag of de papieren tijger uit Brussel enige indruk weet te maken op de zelfverzekerde Turkse Dark Horse Grijze Wolf, die wél een eensgezind land leidt (foto boven).

De koffiemachinestelling van hedenmorgen: Had Europa een sterkere diplomatieke vuist tegen Erdogan kunnen ballen als de EU niet steeds namens iedereen wil spreken, maar alle landen hun eigen woorden hadden kunnen kiezen in een collectieve kritiek op Turkije? Want zolang de EU niet unaniem is in hun oordeel, kómt er helemaal geen oordeel - laat staan sancties, maatregelen of serieuze actie tegen Erdogan.

Instant ISIS Update: Blok zegt bij aankomst op zijn vergaderlocatie dat er geen "Nederlandse" IS-strijders zijn ontsnapt uit kampen rond waar het Turkse offensief zich afspeelt.

Poetin Update: Vlad de Imperiumbouwer heeft een interview gegeven. "Syrië heeft verantwoordelijkheid in de oorlog, maar dat betekent niet dat we terroristen maar gewoon los moeten laten rondlopen."

EU UPDATE: Na urenlang vergaderen zijn de EU-MinBuZa's er uit: ze "veroordelen" de acties van Turkije. Poe hee

U-huh...