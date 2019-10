Na de Haga-saga het eerste echte bommetje onder het kabinet. De grote jongens van de vvd willen de veestapel niet verkleinen: "Boeren mogen zoveel vee houden als ze zelf willen." Aldus Mark Harbers, die eerst Justitie & Veiligheid opblies en dat nu probeert met het hele kabinet, omdat hij sinds het gedwongen vertrek van Haga (die in zijn leven heel veel meer pandjes heeft gemelkt dan koeien) ineens weer verstand heeft van stikstofproblematiek. En dat allemaal terwijl die kale pipo van D66 nog zo stoer repte over halvering van de veestapel. Maar ja, de vvd, dat is de koeienscheet die meewaait met alle winden, dus dat gelooft natuurlijk helemaal NIEMAND. Het is heel grappig hoe iedereen van FvD en Greet en CDA over elkaar heen buitelt om te roepen dat ze vroeger in 1983 ook nog wel een keer in de buurt van een boerderij zijn geweest, en de vvd denkt dan nog even in bonus met de eer te gaan strijken - om straks vanzelf weer een keer een riek in de rug van de boer te steken. Nou mooi niet. Oprotten, vvd.