Jongens, in het gelid of het lid erin we weten het vandaag even niet. Maar in ieder geval even aandacht!

Want vandaag eert Defensie de de bootknapen, de Heeren van Bruyne ster. Het is World Coming Out Day en commandant Nederlandse Defensie Academie Generaal-majoor Nico Geerts draagt zijn steentje bij. "Op initiatief van de baas van onder meer de KMA en het Koninklijk Instituut voor de Marine wordt vrijdag op alle gebouwen van de Nederlandse Defensie Academie de Regenboogvlag gehesen. Op het ministerie van Defensie zal een loper in deze kleuren worden uitgerold." We vinden homo's even mooie lullen en als ze een beetje kunnen rammen zet ze dan vooral in de vuurlinie. Maar is dit nou, zeg maar, écht nodig? Moet onze uitgeklede zwaardmacht werkelijk nog dat extra beetje gecastreerd worden in de ogen van al die hypermasculiniteit aan Europa's grenzen? En zitten die paar homoseksuelen binnen Defensie hier nou eigenlijk wel op te wachten? We hóéven toch niet perse Zweden achterna* * *?

Geerts: "De wereld is snel veranderd. In 1983 riep ik als jonge luitenant nog tegen mijn groep ’zijn jullie soms mietjes’ als de jongens niet hard genoeg hun best deden. Kon dat? Misschien niet, maar ik deed het wel. We beseften toen domweg niet hoe dat kan worden opgevat. Daar staat de hele maatschappij nu anders in en wij veranderen niet alleen mee, we willen erin voorop lopen." En hierin weerklinkt misschien nog wel het grootste hiaat. Eigenlijk is het allemaal niet oprecht. Je maakt ons gewoon niet wijs dat een beroepsmilitair en "gepokte en gemazelde ‘troepenman’" op leeftijd daadwerkelijk denkt dat "zijn jullie soms moetjes" roepen in 1983 misschien niet kon. Kunnen we ons niet beter concentreren op voorop lopen in operationele vaardigheid?

Inmiddels achterhaald maar nog altijd illustratief