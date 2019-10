Farmers Defence Force, de sympathieke doch ziedende boerenmilitie heeft zojuist het programma voor volgende week woensdag bekendgemaakt. 's Ochtends 0900 uur verzamelen bij het RIVM (Rijks Instituut voor Manipulatie) in Bilthoven en dan om 1200 uur in een GIGANTISCHE colonne naar Den Haag om alvast aan de verbouwing van het Binnenhof te beginnen. Hoeveel trekkers, mestwagens, vorkheftrucks, vrachtwagens etcetera meerijden in de stoet is nog onbekend - naar verluidt doet ook de bouw- en transportsector alsook een groot aantal twitteraars (bussen en auto's vol) mee, dus het kon wel weer eens druk worden op de weg in Nederland. Neem vrij, werk thuis, of kom ook!