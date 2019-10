Vanuit het hele land komen de boeren aangetrekkerd om de hoge heren in Den Haag - die op een paar CDA'ers na nooit met hun poten in de stront hebben gestaan - eens goed de waarheid te vertellen. Vannacht zorgde de Grote Boerenopstand van 2019 reeds voor volle veerboten en dichtgeslibde N-wegen, hedenochtend staan ook de snelwegen vol met Onze Boeren, die zeven dagen per week om 5 uur opstaan om ánderen van vreten te voorzien en stank voor dank krijgen omdat ze zogenaamd dierenhaters en milieuvervuilers zouden zijn. Maar de maat is vol. ANWB meldt MONSTERFILE DES DOODS. Livetweetjes hier. Later meer.

UPDATE: Politie dreigt met geweld

UPDATE: Krikke heeft het niet meer in de hand

UPDATE: Hahahaha

En dooorrrrrr

Giert uit de klauwen hiero