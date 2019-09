How dare you!

Automobilisten pikken het niet langer dat een rijbewijsloze klimaatbot van negen jaar oud ze op de vingers tikt wegens moord. People en ijsbeertjes are namelijk al heel lang dying maar nu is het de schuld van Henk, die zich vijftig uur per week de ballen uit de broek werkt en ondanks alles nog steeds rijdt in een Nissan Sunny uit 1995, en dan komt iemand als Greta 'm vertellen dat-ie aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Als iedereen een Tesla kon betalen had iedereen wel een Tesla gehad. Komt nog eens bij dat Greta de gunfactor heeft van een leeggevreten zak paprikachips en dan weet je het wel: revolutie. Stille revolutie, middels een uitermate subtiele en elegante boodschap op de bumper. Zelfs de Belgische flikken zijn overstag.