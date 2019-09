Remkes vergat in zijn verhaal wel twee heilige huisjes. We kregen er in 2018 ruim honderdduizend vervuilers bij.

Het grootste probleem van het klimaatdebat is dat er geen argumenten meer worden uitgewisseld. Oprechte kritiek wordt verward met volledige ontkenning. De emotie van een puber is leidend, zoals wederom succesvol was voorspeld in The Simpsons.

De meest effectieve en betaalbare maatregel is wereldwijd bomen planten. Die methode is helaas niet sexy genoeg, niet draconisch genoeg om op een protestbordje te landen. Brazilië weigerde een fooitje om haar bosbranden te bestrijden, ze zien liever dat we hier ook een bos aanleggen. De longen van de aarde staan in brand, worden illegaal gekapt en nooit vervangen of hersteld.

De discussie gaat soms om zinloze punten. Of deze klimaatverandering door ons veroorzaakt wordt, is irrelevant. Don't play the blame game, be the solution. De vraag is wanneer die plaats kan & zal vinden. Zijn we voorbereid? Zijn onze dijken hoog genoeg? Weten we welke groente goed groeit bij meer of minder neerslag? Weten we welk fruit gaat gedijen bij hogere of latere temperaturen?



Stevig lobbywerk bepaalt dat geïmporteerde windmolens & windenergie stevig wordt gesubsidieerd, terwijl onze eigen betere & innovatievere duurzame technologie wordt verstikt. Toen zonnepanelen te rendabel werden, ging de subsidiekraan dicht en de salderingsregeling de deur uit. Het fiscale klimaat is te onzeker om een investeringsbeslissing te nemen.

De milieuwinst moest niet te groot worden, slechtere alternatieven werden kunstmatig goedkoop gehouden. Daarmee wordt de vrije markt verziekt, en is de meest milieuvriendelijke oplossing niet de meest prijsbewuste. Waarom mag het milieu niet echt winstgevend zijn?

Nee, de aandacht gaat uit naar koeien die een vergunning nodig hebben om in de wei te lopen. Hier gaan we gasloos bouwen, terwijl in Duitsland aardgas met subsidie wordt ingevoerd. Of we gaan helemaal niet meer bouwen voor mensen die hier wel zijn en mogen zijn, omdat een gasloos huis met een tuintje wellicht via de auto of potgrond toch een effect heeft op een natuurgebied.

Toen in 1979 zwavelhoudende diesel nog uit de pomp kwam had de neerslag een zuurgraad van ruim 4 (PDF). Vergelijkbaar met yoghurt, tomaten(sap), bier en de menselijke huid. Dat was goed meetbaar, gaf ernstige effecten zoals vissterfte en dode bomen. Zweden moest toen kalk uit helikopters over natuurgebieden gooien, om het Duitse Ruhrgebied te compenseren.

Zoals de premier gisteren al aangaf op Radio1, hij zag andere planten in de duinen, niet de juiste biotoop, maar wel een biotoop. Hij deed alsof de natuur was verslechterd in een periode waarin de uitstoot van stikstofoxiden in Nederland meer dan gehalveerd is, terwijl de bevolking groeide van 15 naar 17 miljoen mensen.

Rutte accepteert de stikstofallergie van Remkes & de Raad van State en de klimaatprotesten op straat en is klaar om van het dichtstbevolkte land ook het schoonste land te maken. Remkes vergat in zijn verhaal wel twee heilige huisjes. Immigratie en bevolkingsgroei. We kregen er in 2018 ruim honderdduizend vervuilers bij.

We moeten de uitstoot niet alleen per (heilige) koe bekijken en praten over elektrische auto's, geïmporteerd vlees en nieuwe woningbouw zonder uitstoot. Laten we eerlijk zijn, al die milieuschade is te koppelen aan het aantal mensen. Het klopt dat de veestapel moet worden gehalveerd, we vergeten voor het gemak dat we zelf het vee zijn. Myself included.

Dit probleem wordt versterkt als de Westerse levensstijl de norm wordt. (Extreme mobiliteit per luxe auto, voedselverspilling, vetzucht, grote huizen, elektronica, enzovoorts.) Waar de gemiddelde Amerikaan 12071 kWh nodig heeft om het jaar door te komen, zitten wij op de helft. Het wereldwijde gemiddelde is 2674 kWh en een Nigeriaan zit nog op 128 kWh.

De meest pijnlijke en onoverkomelijke stap om de natuur te ontlasten is geboortebeperking. China was daar met de 1-kind politiek voorloper. De Westerse wereld zag na de wereldoorlogen een stevige bevolkingsgroei, maar zit inmiddels onder de twee kinderen per moeder. Brazilië en China krimpen op dezelfde rustige manier.

Zo lang Indonesië, India en het Midden-Oosten boven de twee zitten, groeit hun bevolking nog iets door. Toch verwachten de VN dat hun groei zal stagneren. De meeste Afrikaanse landen kennen nog 4 tot 7 kinderen per moeder. Rond 2050 wordt de bevolking van Nigeria groter dan de Verenigde Staten. Afrika zal vanuit anderhalf miljard mensen doorgroeien naar drie tot zes miljard in 2100.

Angst voor kindersterfte en oorlogen motiveert grote gezinnen, zoals dat vroeger in Nederland ook normaal was. Geboortecijfers dalen pas lang na gedaalde sterftecijfers, tijdens deze demografische transitie vindt een bevolkingsexplosie plaats. Allemaal mensen die via lokale industrialisatie en immigratie naar het Westen hun impact op het milieu proberen te maximaliseren.

Nu hebben moeders in de EU gemiddeld 1,6 kinderen. Dat is niet genoeg de bevolking te vervangen, daarmee zet de EU in op bevolkingsreductie. Slechtere economische verwachtingen samen met late financiële onafhankelijkheid van aanstaande ouders leidt tot het uitstellen van trouwen, een eigen huis en kinderen. Alleen is die reductie verwaarloosbaar bij de groei elders.

De focus moet van de meest populistische pijnlijke maatregelen, naar de meest effectieve, en dat zijn emigratie en bosbouw.