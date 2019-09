“Het leven is kut bij verstek”, aldus een nuchtere inzender. Is wel zo.

Het probleem met Greta

'How dare you', de vraag die Greta ons stelde. 'People are dying'. De kwaaie blik, de trillende emotie. Het is moeilijk er de vinger achter te krijgen waarom Greta zoveel weerzin oproept. Voor velen is het duidelijk: het is gewoon een vreselijk kind. Maar waaróm... Het is makkelijker de mensen te begrijpen die deze puber op handen dragen. Zij hebben in elk geval de boodschap van een beter klimaat en het redden van het universum als argument. Nouja, de planeet in elk geval.

Wat in de hele discussie mist, wereldwijd, is een nuchtere analyse van de positie van Thunberg. Die is er namelijk één van de omstander die de hulpdiensten lastig valt omdat die niet snel genoeg handelen naar haar zin. Kijk, 15 duizend jaar geleden zat je rond een vuur en dan kwam er een troep wolven en die vraten je op. Of je kreeg een of andere infectie en dan kreeg je allerlei zweren en dan rotte je arm er af en dan ging je alsnog dood op je vijftiende. Of je vroor gewoon dood. Of je hongerde uit omdat het klimaat dat jaar niet mee zat.

Dan 15 duizend jaar later. Onze gezondheidszorg. De huizen waarin wij leven. Onze wetenschap. Onze kleding. Onze kunst. Dat is allemaal het gevolg van een ontwikkeling. Die ontwikkeling heet beschaving. Beschaving is niet ideaal maar het heeft ons gebracht tot waar we zijn. Beschaving gaat met kosten gepaard. Veel in laboratoria en fabrieken gesleten levens. Veel bloed, ook. Eindeloos veel mensen in kantoren die elke dag maar weer de boel aan de gang houden en vooruit duwen. En die naar die kantoren heen gaan in hun Opel Astra, ja.

'People are dying' omdat het leven een behoorlijk rauwe aangelegenheid is. En het mag gezegd dat we toch maar mooi een wereld hebben waar minder mensen zinloos dood gaan dan ooit, en op minder vreselijke manieren. Het probleem van Greta is dat ze doet voorkomen alsof we in een paradijs leven dat enkel en alleen verstoord wordt door de vreselijke hebzucht en ijdelheid van mensen. En dat is gewoon niet waar. Het leven is kut bij verstek.

Is er dan geen kritiek mogelijk op het huidige klimaatbeleid? Misschien wel. Maar dat staat niet gelijk aan het schuldig verklaren van alle actoren in het spel. Aan Greta en alle anderen van jullie generatie: probeer eens te beseffen dat de wereld geen videospelletje is. Geen film met goeierikken en slechterikken die overwonnen moeten worden om een level te halen. Naar het schijnt hebben we met z'n allen een probleem. Nou, vooruit. Maar naar blijkt wordt daar wereldwijd al over gesproken, op topniveau.

Niet iedereen is overtuigd van de grootte van het probleem en al helemaal niet van hoe we dat dan aan moeten pakken. Zo gaat dat. Wen daar maar aan. Maar het heeft geen enkele zin om als dreinende puber te gaan zitten eisen dat je een perfecte wereld wil. Ben blij dat je niet doodvriest of opgevreten wordt. Toon eens wat dankbaarheid. Ben blij dat je geen draai om je oren krijgt. Naar je kamer!

