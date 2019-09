Kijk. Greta Thunberg is niet de eerste Greta Thunberg. In 1992 was er “The Girl Who Silenced The World for Five Minutes” (lijkt ons sterk, in de destijds dominerende MTV-herrie rond Pearl Jam, Soundgarden en Nirvana) door te zeggen dat ze bang was voor de zon. Deze Severn Cullis-Suzuki (wiki) is, net als Greta, de dochter van een bekende milieuridder die als mascotte werd ingezet. Ze sprak bij een VN-top in 1992 om klimaatpaniek te zaaien over ozongaten en chemtrails in de ademlucht. 27 jaar laten leven we allemaal nog, en zij ook: ze presenteert televisiedingen in Canada. Ook de huidige Greta Thunberg is een gefabriceerd construct. Een uitgebreide analyse van Greetje, haar ouders, haar PR-mensen en haar investeerders is hierrr te lezen. Zitten jullie nou weer het klimaat te ontkennen, GeenStijl? Helemaal niet. We willen gewoon graag transparantie over lobbymachines, geldstromen en belangen voordat we onszelf naar morele schuld en erfzonde laten hersenspoelen door How Dare You-roepende IKEA-pubers die door activisten en investeerders in elkaar geschroefd zijn. En je weet dat de instemmend hysterische MSM die relevante backgrounds niet gaan opgraven...

Volledige VN-video uit 1992