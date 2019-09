En gisteren dropte in navolging van de eerste reveal- en multiplayer trailer in mei en augustus de bovenstaande single player story trailer (na de breek). Geen vervolg op Modern Warfare 3 (gelukkig), maar een compleet nieuwe verhaallijn in een compleet ge-reset universum. Een verjongde Captain Price, alles! De fans zijn vooral benieuwd of het geliefde karakter Ghost uit Modern Warfare 2 nog een terugkeer zal maken, maar die kans lijkt ons klein. Eerste dingetje dat opvalt: Drie vrouwen meer dan in alle voorgaande Modern Warfare's bij elkaar, want dat waren er 0. Een daarvan heet blijkbaar Farah en we hopen eigenlijk toch wel heel erg dat ze Koerdische Soeur D'armes is. De community comments lijken onversneden positief, en dat is dus héél wat anders dan het ontvangst van concurrent Battlefield 5, vorig jaar augustus. Zin in, wel.

Instant update: de onderstaande behind the scenes met een hele hoop aanvullende beelden en achtergrondinformatie.