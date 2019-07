Een eigen Generation Kill (beste oorlogsserie sinds Band of Brothers) voor de leeuwinnen van Koerdistan. Weet je wat Soeur D'armes (Zusters in de Wapenen) trouwens in gemeen heeft met Generation Kill? Ook al gemaakt door een vrouw! In dit geval een echte vriendin van de show: de Franse Caroline Fourest, oud-redacteur Charlie Hebdo, auteur van Broeder Tariq (dat Tariq Rammadan in 2008 al als islamist ontmaskerde, tien jaar voordat hij werd aangeklaagd wegens twee extreem sadistische verkrachtingen), en de legende die we allemaal kennen uit het onderstaande fragmentje waarin Sky News haar uit een live-item knipt. Maar goed jongens, DE FILM DUS. Ja, ziet er af en toe heus wel een beetje B uit maar dat boeit ons geen fuck. Kijken gaan we en hoe. Want dat haakje dat IS-strijders denken dat ze naar de hel gaan als ze door een vrouw gedood worden is natuurlijk te mooi om niet cinematisch uit te melken.