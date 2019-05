Ja, Call of Duty, die merknaam heeft toch wel een speciaal plekje in ons hart. Weet u nog, hun allereerste WW2-shooter uit 2003 die de kroon van Medal of Honour overnam? Dat was genieten en deel twee uit die reeks was zo mogelijk nog beter. En daarna overtrof studio Activision zichzelf zo mogelijk met Call of Duty Modern Warfare 1 (trailer van de remaster onderstaand). Revolutioneerde het contemporary shooter genre, en opnieuw was opvolger Modern Warfare 2 met hun legendarische missie "No Russian" waarschijnlijk gewoon nog beter (trailer na de breek). Modern Warfare 3 (trailer na breek) voelde hier en daar een beetje teveel als fast food, maar we hebben ons er heus mee vermaakt.

En nu dus bovenstaand deel 4! Dropt eind oktober en het ziet er in ieder geval geweldig uit. Captain Price is weer terug, al lijkt het een jongere versie van zichzelf. Wel meteen weer even vervelend doen hoor, want waarom sneakt de hele vuurgroep in uiterste stealth modus terwijl Price gewoon een sigaar staat te roken temidden van al dat gesluip. Maar goed, cinematiek hè. Veel witte helmpjes tijdens de Midden-Oosten-missies ook, en de makers zeggen controverse opnieuw niet te schuwen, dus we verwachten minstens een paar sarin-runs.