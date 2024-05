Krijgen we toch een gore smaak van in onze bek. De Uvalde-shooting (22 doden) was natuurlijk afgrijselijk, maar nu gaan de nabestaanden Meta (FB & Insta) en Call of Duty aanklagen. Want: "Meta and Activision 'are chewing up alienated teenage boys and spitting out mass shooters'", en ook nog dat Meta (eigenlijk Instagram) het toestaat dat wapenfabrikanten accounts hebben. "Over the last 15 years, two of America’s largest technology companies — Defendants Activision and Meta — have collaborated with the firearms industry in a scheme that makes the Joe Camel campaign look laughably harmless, even quaint." Tsja. Volledige lawsuit hiero. Je krijgt nu van die zinnen als: "Call of Duty has created an addicting channel for violence among teenage boys and trained them to use the weapons in real life."

Het via de rechter inzetten op een causale relatie tussen het spelen van gewelddadige videogames en het plegen van gewelddadige daden in het echte leven dreigt op meerdere gebieden een gevaarlijk precedent te scheppen: bij de creatieve vrijheden van makers, het toekennen van juridische verantwoordelijkheden aan makers, spillover naar andere creatieve creaties (film, muziek, enz.), stigmatisering, angst & innovatiebeperking in de sector en bovendien: een volstrekt verkeerde focus op de werkelijke oorzaak van het geweld (en het destructieve resultaat van de acties). Dader Salvador Ramos was overduidelijk knettergek, het wapensysteem in Amerika is compleet crack (de ouders klagen weliswaar ook de maker van de AR-15 aan) en het politieoptreden liet mogelijk ook te wensen over.

Het aanklagen van een computergame is een morele heksenjacht op de verkeerde dader en - hoewel we dat niet met zekerheid uit de stukken halen - is de inzet vrij smerig: een torenhoge schadevergoeding. Lang verhaal kort, gamestudio aanklagen, doe maar gewoon niet.