Nancy Pelosi gaat het doen. Ze steunt een impeachment-onderzoek naar het telefoontje van Donald Trump met de Oekraïense president Zelensky. Zoals Mark Rutte en Alexander Pechtold weten, is omgaan met Oekraïense presidenten politiek nogal riskant en daar komt Trump nu op de harde manier achter. Of is dit 5D Chess en is een impeachment procudure van de Deep State precies de aftrap die zijn campagne voor de 2020 race nodig heeft? De kans dat tweederde van de Senaat vóór het afzetten van Trump stempt, lijkt sowieso ongeveer net zo groot als de het percentage Native American bloed van Elizabeth 'Pocahontas' Warren. De affaire draait allemaal om de vraag of Trump Amerikaans belastinggeld heeft ingezet om druk te zetten op de Oekraïners om onderzoek te doen naar mogelijke corruptie van Joe Bidens zoon Hunter. Volgens Trump heeft hij het alleen maar vriendelijk gevraagd en is Hunter Biden een very happy young boy looking forward to a bright and wonderful future. Maar toch, een buitenlandse mogendheid vragen onderzoek te doen naar een familielid van je mogelijke tegenstander in de komende presidentsrace zou zelfs in Bananenrepubliek Nederland niet misstaan. Statement van Pelosi wordt rond 23:00 uur Nederlandse tijd verwacht. Kom maar door met die popcorn Kentucky Fried Chloorkip.

UPDATE: Yep, she said it.



Hoppa campagnefilmpje

LIVESTREAM

Democraten ruiken bloed

Was gewoon gezellig belletje