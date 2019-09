We hadden Johan Cruijff. We hadden Willem van Hanegem. We hadden Marco van Basten. We hadden Dennis Bergkamp. We hadden Purrel Fränkel, die een enorm cool fantopic heeft, met allemaal belangrijke redenen waarom Fränkel de baas is. "Hij heeft een broer." En: "Hij beweegt zich zeer redelijk chill voort over het voetbalveld." En: "Bij corners staat hij chill tegen de doelpaal." Maar nu hebben we Virgil van Dijk, il Capitano, en als Virgil van Dijk het veldje betreedt kijkt iedereen naar Virgil van Dijk. Alle mannen willen hem zijn. Alle vrouwen willen Hansje Brinker zijn. Maar Virgil van Dijk is helemaal niet lek. Virgil is de beste, Neerlands grootste leider sinds 1830. Virgil is de man die het Nederlands elftal aan de Europese titel helpt. Virgil wordt de beste van de wereld, beter dan Messi, beter dan Ronaldo en beter dan al die andere amateurs. O ja, Sari van Veenendaal kan bij de vrouwen de beste keepster worden en Sarina Wiegman kan de beste vrouwencoach worden en dat is allemaal ook heel erg belangrijk. Hup Virgil, LIVE op NPO3!

UPDATE: 1-0 voor Nederland, Sari van Veenendaal beste keepster

UPDATE: Ja hoor, FIFA money omkoperij + billenlikkerij van Lionel Messi. Argentijnse dwerg, kan goed voetballen hoor, maar werd in de Champions League afgeslacht en afgeschminkt door Van Dijk & Liverpool en toch weer beste van de wereld, en dus niet Virgil van Dijk. Net als met Wesley Sneijder in 2010 worden we genaaid. Wat een poppenkast.