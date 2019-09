Prinsjesdag en de APB waren kapotsaai, dus dan maar wat anders gepeild door Maurice de Hond (pdf). En dat is niet best. Meer dan de helft van Nederland vindt Nederland een narcostaat. Een land dus waar alle instituties gepenetreerd zijn door de kracht en rijkdom van de illegale drugshandel. Move over Venezuela, Mexico en Suriname! Overig slecht nieuws: meer dan de helft van Nederland heeft nog nooit een joint gesmookt. Een enorme groeimarkt dus. Zeg het ze Ferd! "Iedereen die een lijntje snuift, financiert misdadigers."

Djonko Poll