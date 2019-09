"Ik maak me over Baudet wel zorgen. Die heeft het voor zichzelf verknald, want die wordt een extremist. Een ongeloofwaardige extremist. (...) Hij is een ongeleid projectiel. Ik heb spijt dat ik op hem gestemd heb."

We weten niet precies wat er deze week in het water zit op de geriatrische afdeling, maar veel goeds doet het Baudet niet. Mens (ook bovenstaand), Drayer en nu Derksen weer. Hij had al eerder en vaker kritiek natuurlijk, maar tot een regelrecht afschrijven kwam het niet eerder. Glansrol ook voor politiek analist Hans Kraay jr. trouwens. Toch wel bijzonder, de boreale speech was vijf maanden terug en z'n Houellebecq-essay drie maanden terug. Dat waren de laatste keren dat hij zelf direct uitingen deed die mensen achter het hoofd deed krabben, al kwam JFVD-voorzitter Frederick Jansen er half juni nog even overheen met z'n overheersingsdrang/Wodan-speech. Blijkbaar hebben die dingen toch genoeg in gang gezet om voormalige vrienden van de show als Mens en Derksen een soort Syriëgangers met spijt te maken. Dat zeer keurige FvD-zomermanifest heeft daar voor hen blijkbaar weinig aan veranderd. Andere tijden tussen Baudet en Derksen, na de breek.