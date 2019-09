Links doet huilie huilie omdat rechtsmensen en hun Belgische bash-bode onaardig doen over de weledele mevrouw Halsema (die dus prompt tot slachtoffer wordt 'verheven', want dat is een beschermde heiligenstatus bij links). Rechts is deze zondag narrig over hoe Elma Drayer uit het demoniserende vaatje tapt tegen Thierry Baudet, die "identiteitspolitieke kletskoek" verkoopt, en bij rechts krijg je dan oorlogsretorisch scheldgif over je heen, want zo werkt dat dan weer op rechts. Ook Baudet zelf is er wel een keertje KLAAR mee, met die verdachtmakingen over dat ene boreale woordje 'boreaal', en reageert in ieder geval lekker fel op de zoveelste doodsaaie aantijgingen. Is deze zondag dan een gelijkspelletje, een remise of een verlies voor alle partijen?