Hee wat krijgen we NOU? De man die door Woke-Links & SJW-hysterisch Nederland altijd voor OUDE WITTE BABYBOOM HOMOHAATOPA wordt uitgemaakt, zegt ineens allemaal dingen die ze dolgraag willen horen? Meneer Derksen zat bij Eva Jinek om te praten over een benefietconcert voor zijn zieke chauffeuse (ofzoiets), maar toen de averij aan de Renaissancevloot aan bod kwam, hield de man zich niet in om zijn stemverklaring in te trekken:

"Otten is een hele degelijke man, die heeft de basis van die partij gelegd. En die Baudet is gek geworden van het succes, iemand moet de handrem aantrekken of hem een draai om z'n oren geven want het is gewoon een blaag wat zichzelf schromelijk overschat."

Gelukkig zegt Derksen ook nog dat hij FvD koos als tegenstem tegen GroenLinks ("die werden me iets te machtig en kregen een wat grote mond in dit land"), zodat het waarschijnlijk nog wel mee zal vallen met het juichende opportunisme waarmee Derksen omarmd zal worden.

(Weet je wie ook bij Jinek zat? MEROL! En ze legde GeenStijl uit. Maar dat terzijde)

Update: Forum publiceert op website een "open brief" van provinciale en gemeentelijke FVD-fracties, waarin ze hun steun uitspreken voor de "opstelling van het partijbestuur". Tante Bel onderschrijft het ook en wil verder met rust gelaten worden.

Johan Derksen zat eind vorig jaar nog als komische noot op het podium van een FvD-congres om veren in de bips van Theo Hiddema te steken: "U hebt humor en u vertelt mijn politieke ideeën op manieren die ik zelf niet zou kunnen." Thierry zat er toen al wat ongemakkelijk bij tussen de oude mannetjes, trouwens: