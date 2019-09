Liefdesdrama van jewelste in Brussel. Saar van Bueren - sinds 2014 de lieftallige juffrouw Jannie van de zelfverklaarde feministische (🍆) EU-Feldwebel Frans Timmerfrans - kan de stoep van het UWV gaan warmhouden. Saar (v) raakt haar baan kwijt omdat Diederik Samsom (m) naar Brussel komt. Allemaal leuk en aardig die vrouwenquota. Maar als er een warmtepomp geïnstalleerd moet worden, komt er gewoon een groot gat in dat HR++ glazen plafond. Volgens de Volkskrant hebben de twee "sinds een jaar" een relatie. Yeah right. Dat gefliklooi duurt alweer een jaartje of zes en Saar was de reden dat Samsom een nieuw huis in Leiden kocht, en contant afrekende, zoals iedere crimineel. En nu kan die arme Saartje weer op zoek naar een nieuwe betrekking, wellicht als huishoudster van Ahmed Marcouch. Enfin, we verheugen ons nu al op de woedende vrouwenstukjes van Sheila & De Pamfletmeisjes.

Archiefbeeld: Het liefdeskoppel