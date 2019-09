Leuk hoor, dat je als vrouw wordt ingeschakeld voor een topfunctie bij een bedrijf en dat het alleen maar is omdat D66 het wil. Moet je dat weer op de verjaardag uitleggen aan die zeurderige oom van je - van de tien bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven moeten er drie verplicht vrouw zijn. Want zo werkt dat met 'gelijke kansen': je grijpt in en stelt een quotum in. In Nederland, waar iedereen alle kansen heeft, alles kan, alles mag, waar iedereen alles kan worden, niet kan worden, waar iedereen alle opleidingen, cursussen en modules kan volgen, of niet, natuurlijk. Vrouwen kunnen ook gewoon een keertje wat harder gaan werken (dixit Heleen 'zal ik je ballen likken' Mees), honderd uur per week om precies te zijn, en dan is het verboden om zwanger te zijn, 's avonds thuis te eten, de kinderen in bed te stoppen, alsook verboden de kinderen naar school te brengen en gezellig met je man koekjes te bakken op zondag. De beurs wacht op niemand. Dat willen veel vrouwen dus niet; het hele verhaal werd in 2015 reeds op de genderblinde brandstapel gegooid. Als vrouwen eerst nou eens aan de slag gaan als headhunters en leden van sollicitatiecommissies, kunnen zij mooi de kandidaten met de beste kwaliteiten kiezen, lullen we daarna wel weer verder.