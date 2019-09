Oh jongens toch. Iedere Portugees krijgt verplicht een nieuwe warmtepomp, alle Hongaren moeten aan de inkomensafhankelijke zorgpremie en het etnisch monopolie van ijsberen op het klagen over het klimaatprobleem wordt afgeschaft. Diederik Samsom is de nieuwe rechterhand van klimaatcommissaris Frans Timmermans in Brussel. De arrogantie van Timmerfrans wordt nu dus aangevuld met de drammende vleespet die van huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher een dolk in zijn rug kreeg. Of, zoals dat in Brusselse kringen heet: "Volgens betrokkenen is Samsom niet alleen deskundig maar heeft hij ook de gedrevenheid om anderen te overtuigen." Hadden we dus toch gelijk: Diederik Samsom gaat nooit meer weg.

UPDATE: Een kabinetschef die dezelfde nationaliteit heeft als de Commissaris MAG HELEMAAL NIET volgens de Brusselse regels. Maar we weten allemaal hoe streng die zijn.