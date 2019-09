Volgens Annemarie van Gaal heeft de redactie van Jinek begin augustus op het laatste moment een uitnodiging aan een nikaabdraagster ingetrokken, omdat zij terroristen mee wilde nemen naar de studio. "Er was een tweede nikaab-draagster uitgenodigd. Alleen, die wilde publiek meenemen. En toen hebben ze dat publiek langs de lijst gelecht, en daar bleken toch een aantal mensen op een zeer verdachte lijst te staan." "De terreurlijst?" "Ja." Niet echt verrassend, want er dook ook al een veroordeelde terrorist op bij de flyeractie van de boerkabuddies. De tweede nikaabdraaster werd in het debat overigens node gemist, omdat er nu slechts vijf mensen voor de boerka pleitten, tegen één iemand voor de Nederlandse wet.

De webredactie van Jinek heeft het nieuwtje nog niet opgepikt. Die zijn te druk met artikels zoals 'Deze vijf vrouwen laten zien dat synchroonzwemmen voor iedereen is weggelegd', 'We mogen best wat kwetsbaarder zijn, maar dan wel op het juiste moment', 'Nieuwe verhalen van kleur: een gedeelde missie in de kunst', 'Annelot stopte de weegschaal een jaar geleden in de kast', 'Waarom een gender reveal party misschien toch niet zo’n goed idee is', 'Mannen in alle soorten en maten mogen gevierd worden', 'Deze senioren halen het beste uit ‘t leven (iedere dag opnieuw)', 'Het leven is een feestje, óók als je de dertig passeert', 'Dankzij deze piramide begrijp je je vriendschappen (en dat is best verhelderend)', 'Waarom Amerikaanse feministen zich sinds kort weer met heksen identificeren', 'Wat onze verjaardagen toch altijd zo vreselijk ongemakkelijk maakt', 'Waarom samenwonen met vrienden na een break-up een goed idee is' of 'Waarom we allemaal stiekem sneren uitdelen die verpakt zijn als complimentjes'.