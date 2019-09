Goedemorgen mensen van GeenStijl,

kan ik even iets bij jullie checken? Sinterklaasdreiger Michael van Zeijl moet vanmiddag voor de rechter in Alkmaar komen vanwege, vanzelfsprekend, het bedreigen van Sinterklaas. Dat deed ie volgens OM onder meer door het plaatsen van een fotoshop waar sinterklaas op de plek zat van JF Kennedy op het moment dat die werd neergeschoten. Nou zegt Van Zeijl zelf dat die fotoshop niet van hem is, maar van jullie en dat hij m alleen heeft doorgeplaatst.

Ik ben bij die rechtszaak vanmiddag, maar wilde vantevoren even dit vragen: is die fotoshop inderdaad door jullie gemaakt?

Met vriendelijke groet, Cyril Rosman

Verslaggever Algemeen Dagblad en aangesloten regionale dagbladen

Goedemorgen Cyril,

Ja en nee. Ja, die fotoshop (LOL) is van onze oud-collega Zentgraaff. Maar nee, Michael van Zeijl heeft hem niet 'alleen doorgeplaatst'. De foto is namelijk gemaakt als illustratie bij een topic over Van Zeijls dreigementen. Van Zeijl heeft dus een illustratie over zijn eigen bedreiging zónder verdere context op zijn Facebook-tijdlijn geplaatst. Dat zou het Openbaar Ministerie best als een nieuwe bedreiging kunnen zien. Maar goed, we willen ons niet bemoeien met de redeneringen van het OM. Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn.

Groetjes!

De mensen van GeenStijl

PS En twitter ze vanmiddag bij de rechtszaak!