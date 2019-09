Zo. Geert Wilders doet aangifte van valsheid in geschrifte tegen Officier van Justitie Wouter Bos (niet die ene) en Advocaten-Generaal Van Roessel en Sta omdat zij hebben gelogen over de bemoeienis van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het Minder Marokkanen proces. Tip voor minister Grapperhaus en degene die minister Grapperhaus volgende week opvolgt als minister van Justitie: BEMOEI JE NIET MET DE AANGIFTE. Dat is echt de scheiding der machten, daar moeten we zuinig op zijn.