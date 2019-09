Na die afgetekende 2-4 sloopwedstrijd bij Ze Germans kunnen we wel stellen: we staan weer op de kaart en volgend jaar worden we gewoon weer Europees kampioen. Dat wordt dus een nulletje of acht vanavond tegen kneuzenland Estland, waar ze vast wel dingen goed kunnen - voetballen hoort er niet bij. Eigenlijk kent het Estse voetbal slechts één hoogtepunt: bondsvoorzitter Aivar Pohlak (links). Een complete koning die iedere ochtend een of ander magistraal houthakkersvest uit de kast trekt en verder gewoon doet waar hij zelf zin in heeft. Zo’n toffe jongen of zo’n poepsaaie UEFA-laaf in sloom pak die wij hebben, wij wisten het wel. Hup Holland, live op NPO3.