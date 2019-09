MAAR VANAVOND NIET. Want we spelen in het Volksparkstadion en het Volksparkstadion was in 1988 van Oranje en het Volksparkstation is ook in 2019 van Oranje. Wij hebben de beste verdediger ter wereld, de beste middenvelder ter wereld en de beste Mempis Depay ter wereld. Bij die Duitsers zijn er bovendien een paar geblesseerd en bondscoach Joachim Löw ruikt altijd aan zijn eigen ballen en stront. Wat kan ons nog gebeuren! Bovendien, we spelen op Duits grondgebied, dus we hoeven ook niet bang te zijn dat ze na afloop niet meer weggaan. LIVE, HUP HOLLAND, slopen die muur.

TOR!: 1-0 Gnabry "9

GOAL: 1-1 Frenkie "58

YES: 1-2 EigenTor "65

PINGEL: 2-2 Kroos "72

BAM: 2-3 Malen "79

COUNTER: 2-4 Wijnaldum "90





De mooiste