Op internet is onlangs Het Goorste Filmpje ooit opgedoken. Beelden zijn zo gruwelijk dat we ze niet gaan linken. Het betreft een afrekening in het drugsmilieu. Latijns-Amerikaans gokken we, want er wordt 'kartel' bij vermeldt. Een (levende) man ligt wijdbeens en naakt op de grond en zijn ballen en lul worden weggevreten door een pitbull-achtige hond, aangemoedigd door enthousiaste drugsdealertjes. Daar wilden we het bij laten. Ondertussen in eigen land... Agent Dubbeldam (uit Katwijk) reageert met dit draadje op het romantische verhaal in Het Parool over Jamal en Mo, die feestend dikke knaken verdienen met drugsdealen en binnenkort met pensioen kunnen omdat ze op 27-jarige leeftijd al 3 miljoen in kas hebben. Dus kinders, lees & leer van de wijkagent. En dan toch maar weer je best doen op sgool en in de Vomar. Met je losse hoofd eindigen op de stoep van een shisha-lounge kan altijd nog.