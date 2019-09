En het moetlees verhaal du jour staat vandaag in de Amsterdamse Halsemabode. Jamal en Mo (gefingeerde namen) lopen gigantisch binnen (10K per maand), want de agenten hebben het te druk met spanbanden op aanhangwagens te controleren en appende fietsertjes bekeuren. Over drie jaar gaan Jamal en Mo met pensioen en vastgoedrentenieren in Marokko. Wat u zegt: een voorbeeldfunctie voor alle Amsterdamse knullen die nu met nepwapens op woonbootjes lopen te knoeien en zin in de toekomst hebben.

“In Amsterdam zijn zo’n 10.000 dealers actief, ook brave Oud-Zuid-jongetjes doen het. De een verkoopt een kilo per week, de ander twintig gram.”

“We hebben advocaten en directeuren als klant, bekende dj’s, chef-koks, een ceo van een groot sportmerk, ondernemers, ze weten ons te vinden. Maar ook prostituees en toeristen op de Wallen, ze krijgen mijn nummer via jongens op straat.”

Dealer Jamal (27): ‘Als ik de drie miljoen heb aangetikt, stop ik’