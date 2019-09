Ook weer begonnen. De Amsterdam Fashion Week. Zeven dagen lang schitterende aankleeddingen voor volgend jaar en komende seizoenen. Hierboven een model in een creatie van supertalent Ferry Schiffelers. De jonge designer heeft de kracht van emotie aan zijn zijde en weet als geen ander om dit over te dragen op de catwalk. Een fantastische tweede show voor dit opkomend talent. (ShowReport). Als collega fashion designers (bezoek onze collectie Winter 2019/Summer 2020) wensen wij Ferry veel succes met zijn schitterende genderfluïde sneeuwvloktrui. Wij willen 'm graag in het magenta. Hele show na de break.