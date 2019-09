Rutger Schonis van D66. Nooit van gehoord, maar die naam vergeet je nu nooit meer. Rutger Schonis zorgt ervoor dat de wereld weer een beetje meer schoon is. Rutger kent mensen. Nee wacht, hij kent verhálen van mensen. "Ik ken verhalen van mensen die veertig paar schoenen bestellen en er 39 terugsturen. Daar moeten wel weer allemaal busjes voor rijden." Ja die kennen wij ook: Hugo de J., van het CDA. Enfin, nu moet dat busje toch rijden dus boeit het ook niet of je nou 1 of 39 paar schoenen uitprobeert, maar volgens Rutger is het terugsturen van een schoenen bij Bol of Bailando 'niet meer van deze tijd' en dan krijgen ze 'een CO2-melding'. "Dat is goed voor het bewustzijn." Eureka. Wat een daadkracht. Wat een vuur. Wat een vuist op tafel. Een CO2-melding!!! Waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? 'Hallo Jopie! Deze schoenen passen niet, ze knellen en ze waren loeiduur, maar als je ze terugstuurt sterft er ergens een ijsbeer. Je kunt ze ook ongebruikt in de kast pleuren namelijk!' O ja sorry ik houd ze wel gewoon, bedankt voor het redden van de wereld D66.

