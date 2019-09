Racisme in de voetballerij, veel zieliger ga je het niet krijgen. Nog een graadje dommer dan hooligans in de voetballerij, volwassen kerels die andere volwassen kerels slopen vanwege de eer van de stad. Nee, dan racisme. Iemand uitschelden omdat hij een ander kleurtje heeft, en dat terwijl diegene de doelpunten maakt voor je clubje. En nu wordt-ie helemaal mooi. Romelu Lukaku, de Belgische beer van de Italiaanse topclub Internazionale, kreeg van de sneue losers van Cagliari apengeluiden om zijn oren. En wat doet de harde kern van Inter? Die neemt het op voor de fans van Cagliari. "In Italië proberen we verschillende dingen uit om ons team te helpen en onze tegenstanders nerveus te maken. Niet om ze racistisch te bejegenen, maar om ze in de war te laten raken. De fans van Cagliari maakten die geluiden omdat ze bang waren dat je zou scoren. Dat doen wij soms ook bij tegenstanders, en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Het is een vorm van respect." Apengeluiden, een vorm van respect. Weer wat geleerd. Nou, fuck racisme en fuck al die Italiaanse sneukoppen erbij.