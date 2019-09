De uil van Minerva is aan het schijten geslagen en alles lijkt neer te komen op de scheepjes van de Renaissancevloot. Vandaag zegt Khadija Arib dat Thierry zijn Suit Supply tripje gewoon had moeten melden bij de Tweede Kamer en ondanks de unanieme steun van de menigte dolenthousiaste FvD-sympathisanten te Zaandam, keldert FvD met maar liefst zeven zeven zetels van 18 naar 11 in de jongste peiling van Ipsos/EenVandaag. Ondertussen veegt Ome Geert de boreale kruimels dankbaar op. Je zou van minder liters witte wijn in de plantenbakken gaan mikken. Of zoals ze dat op het vlaggenschip zeggen: even een dipje!

DE PALMEN VAN 9000 EURO

Allemaal enorme kutmuziek