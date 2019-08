Intunen mensen. Comedy Gold op Nederland 1. We hebben zo een hilarische sketch van jewelste. Twee kakelkippen gaan trekken aan een kapotdood paard. Dit wordt De Opkont van 2019, en we gaan lachen. Democratiefestival wordt al de hele week uitgelachen. En dan niet alleen door Alt-Right Basisweg, maar ook gewoon door De Gelderlander, die een vernietigende poll online heeft staan over het 1 miljoen kostende deugfeestje dat maar niet verkoopt. Als we de geruchten mogen geloven, staan er morgenochtend burgemeesters in diverse gemeentes van Nederland met zwepen en tasers klaar om onwillige ambtenaren in de bussen naar Veur-Lent, Nijmegen te geselen. En wie in De Bus stapt, krijgt een schitterende aantekening bij z'n/haar/x burgerservicenummer. Lachen, gieren, brullen op NPO1.

(Hilarische fotosoep via Coontje.)

