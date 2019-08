Historische rijtje aangevuld: Raceday - Dodenherdenking - Bevrijdingsdag - Sterfdag Fortuyn. Kalender wordt (onder voorbehoud) pas officieel op 4 oktober maar dit zal 'm wel zijn: de F1 van Zandvoort is de 5e race van het volgende seizoen. We moeten natuurlijk POSITIEVE VERHALEN vertellen over hoe die toevoeging aan de racekalender Nederland op de kaart zet en het ingekakte Amsterdam Beach een nieuw élan (met ´ voor de flair) zal geven, dus we stellen alleen maar vragen: Gaat dat circuit op tijd een lik verf, wat nieuw hout en voldoende tribunes hebben voor 300k+ bezoekers? Is er een Masterplan Aanvoerroutes in gereedheid? Heeft het dorp er een beetje zin in (best wel, hoorden we op een verbaasd GrindpadFM)? Maken milieuclubs nog kans om de boel te saboteren? Wordt Overveen gewoon ff een weekend van de wereld afgesloten om extra intercity's in te kunnen zetten? Zijn er voldoende OV-fietsen? Houden de bovenleidingen het? Zit Albon nog naast Max in een Red Bull in mei 2020? Zit Max zélf nog wel in een Red Bull in mei 2020? Verdomd, we hebben er best wel vet veel zin in!