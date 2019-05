Waarom mogen we geen leuke dingen meer in Dit Land?

Het circuit wil dat je met de fiets komt. Aanvoerwegen (door Haarlem en duingebied) zijn op een zomaar zomerdag al een ramp voor strandgangers, laat staan dat ze een raceweekend met honderdduizenden bezoekers kunnen verwerken. En nu het tekenen van het contract deze week wel eens officieel kan worden, luiden NS & ProRail ook al de stationsklok: de verwachte vertienvoudiging van treinpassagiers op het traject Haarlem-Zandvoort tijdens het raceweekend is logistiek niet haalbaar. Te weinig perrons, bovenleiding ongeschikt, en bij tussenstation Overveen zouden de slagbomen 30 minuten per uur dicht zijn vanwege de extra treinen. En qua personeel zou de dienstregeling in heel het land effecten voelen van een weekendje F1. Kortom, NS heeft er eigenlijk helemaal geen zin in.

Begrijp ons nou niet verkeerd hè. GS is helemaal vóór een F1 naar Nederland want autootjes, vrrroemmm, altijd +1. We snappen dat de appeal van “Amsterdam Beach” voor de internationale racebaanbaasjes commercieel & jetsetueel groter is dan die van een slingerende strook asfalt in de weilanden bij Assen (waar je met de bus naartoe moet vanaf station Assen). Maar HOE denkt Zandvoort, in dit land van milieuregels, lawaaivergunningen en stiltegebieden, binnen 1 jaar een F1-race op te tuigen op een stokoud circuit dat nauwelijks bereikbaar middenin een kwetsbaar duingebied ligt en waar nog voor miljoenen aan versleuteld moet worden (bouwvergunningen! Horecavergunningen! Bestemmingsplannen!) voordat het nostalgische visgraatvloertje van het huidige gelegenheidscircuit een fonkelnieuwe black top heeft dat door Veilig Verkeer Nederland goedgekeurd wordt voor F1-bolides uit het derde decennium van de 21e eeuw?