Tweewieler GP-fans kunnen opgelucht ademhalen: het slalom-parcours tussen de hunebedden hoeft niet te worden aangepast aan vierwielers met een hybride-systeem. De Grand Prix Formule 1 gaat ‘gewoon’ naar het Prins Brilcircuit in de GroenLinkse duinen van Zandvoort. We baseerden op Britse bronnen al dat Spanje z’n licentie kwijt raakt (geen Alonso en geen geld), maar nu durft RTL Nieuws het op basis van eigen bronnen ook te callen: Circuit Park Zandvoort krijgt in 2020 de Formule 1 weer over de matzwarte vloer. Handig voor Hamilton, die een huis zoekt in 020 voor na zijn pensioen, want dan kan ie op de elektrische scooter ff van Amsterdam Beach naar Amsterdam Binnenring tijdens het raceweekend. Tegen het verkeer in bij Zandvoort vandaan komen, wordt vast makkelijker dan andersom. Of zou GroenLinks nog groen licht geven voor een paar kilometer extra asfalt richting Tarzanbocht?