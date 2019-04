In mn tijd dat ik nog voor Mobil werkte een paar keer bij F1 geweest, was in de tijd van Hakkinen en Goulthard. Alles top geregeld, helikoptertje inn & out, knappe plaatsen, goed eten en drinken.. Maar als je eens wat verder kijkt is het 1 grote pauperbende. Volwassen mensen in tentjes, uren in de file om weg te komen, kilometers weg van het circuit. Mijn niet meer gezien, tv is veel prettiger.