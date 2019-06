We moeten eerlijk zijn: we dachten dat het erger zou zijn, maar het valt mee. Tijdens de Jumbo Racedagen (100.000 bezoekers) bleef Circuit Park Zandvoort goed bereikbaar. Als in: de filedruk was vergelijkbaar met doordeweekse dagen. Vanaf de A200 tot en met de voordeur van de Prins Bril-baan is de reistijd en gemiddelde snelheid niet heel anders dan op een doorsnee forensendag. Dat is dus goed nieuws voor omwonenden en F1-fans (al trekt de Formule 1 wel een veelvoud aan bezoek volgend jaar). Wat zijn de bevindingen? Welnu:

De Google Mapdata-harkers van Localyse hebben voor ons de verkeersdruk op twee invalswegen gemeten in de dagen naar aanloop van de Racedagen, en tijdens het weekend: 'bovenlangs' via Bloemendaal over de N200 en 'onderlangs' via Zandvoort over de N205 en N201 (hierrr te zien op Maps). De Zandvoortroute was op woensdag- en donderdagmorgen drukker dan in het raceweekeinde (met vooral op woensdagmorgen een enorme vastloper). Op de Bloemendaalroute was het op zaterdag het drukst, maar valt de zondag qua drukte pas achter 'normale dagen' woensdag en donderdag. Met goed verkeersbeleid, door bijvoorbeeld middels eenrichtingsverkeer de Zandvoortroute 'entrance only' te maken en de Bloemendaal-route 'exit only', zou een dubbel zo druk weekend rond de F1 van 2020 goed te sturen (ha!) moeten zijn. Nu alleen nog een lik verse verf over het circuit om de baan van nostalgie naar nu te schilderen.