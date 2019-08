Heerlijk avondje voor Nederlandse voetbalfans die niet voor Ajax zijn en ook wel eens willen juichen. Feyenoord, PSV en AZ moeten namelijk allemaal tegen een ploeg coeff die er niets van kan. Feyenoord speelt tegen Hapoel Beer Sheva uit Israël (laten altijd een paar gaatjes in de muur staan) om 19:30. Een uurtje later is de aftrap van AZ-FC Antwerp voor nog geen 4000 man en een paar paardenkoppen in Enschede, en begint PSV tegen Apollon Limassol. We hebben dinsdag al gezien dat clubs uit Cyprus er ook helemaal niets van kunnen en bij FC Antwerp schrijven ze ze zelfs de naam van hun eigen stad fout. Drie overwinninkies voor Nederland dus, kom maar door met die coëfficiëntenranking. Voor iedereen die net zoals totale koning Louis (de andere) thuis geen internet heeft, Feyenoord is op SBS9 en PSV op Veronica. AZ is alleen ergens op internet te vinden maar ja, wie kijkt er nou naar AZ. Aftrappen!