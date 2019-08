Goedemorgen en welkom bij de GeenStijl Bruine Boeken Club. Vandaag bespreken wij onderstaande foto van volgens FvD-spijtoptant Robert Baljeu door Thierry Baudet bestelde boeken. Baljeu suggereert dat Baudet ideologisch sterk is geïnspireerd door Alfred Rosenberg, de 'kerkvader van het nationaal-socialisme'. Boeken lezen over iemand is natuurlijk lang niet hetzelfde als iemands ideologie onderschrijven en het lijkt ons een beetje vreemd om over iemand door wie je wordt geïnspireerd opeens allemaal extra boeken te bestellen via je partijkantoor. Als je echt zo geïnspireerd was, dan had je die boeken al lang. Baljeu beweert dat Rosenberg de bedenker van de term 'boreaal' is, maar dat willen wij graag eerst even checken bij Marcia Luyten. Bovendien heeft Baljeu kilo's boter op zijn hoofd, want Baudet gebruikte de term boreaal ook al in de oprichtingsspeech van het FvD. Beetje raar om er dan pas twee jaar later van te schrikken. Net zo raar als de beschuldiging van racisme door Otten, die dan toch twee jaar lang oppas heeft gespeeld van een racist. Maar goed. De vraag is natuurlijk: waarom bestelde Baudet deze boeken dan wel? En waarom twee edities van 'Dagboek van de duivel'? Wilde hij er eentje cadeau doen? Of zijn het allemaal geschenken voor de jongerenafdeling? En wie betaalde eigenlijk voor die boeken? Is daar al onafhankelijk onderzoek naar gedaan door bijvoorbeeld het onafhankelijk onderzoeksbureau T. Baudet? Wij hebben geen idee, maar de antwoorden lezen we vast binnenkort in een nieuw essay achter een Zwitserse betaalmuur. Stay tuned!