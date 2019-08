Bovenstaand een reclame uit de tijd dat Fa om 18:00 nog blote jetsers onder de douche zette, dat babies nog geen kniebeschermers droegen en dat mannen nog gewoon als echte hengsten vijftien jaar te vroeg van hun paard vielen aan longkanker. Nee maar even hè. Dat hele roken, het slaat écht nergens op. Maar toch doen zelfs chimpanzees het en jezus waarom is het zo lekker na twee bier of MDMA. Hoe het ook zij, Nederland wil er echt graag mee stoppen wegens rookschaamte, en er worden geen middelen geschuwd.

"De vraag naar serieuze hulp om te stoppen met roken, is in zes jaar tijd geëxplodeerd. Twaalf keer zoveel mensen als in 2012 riepen vorig jaar de hulp van hun zorgverzekeraar in om een cursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving. (...) Vermoedelijk ligt het aantal rokers dat vorig jaar serieuze hulp zocht nog veel hoger, aangezien de drie verzekeraars [die bij het onderzoek betrokken waren, red.] samen 57 procent van de markt in handen hebben en dus geen zicht hebben op alle hulpvragen. Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 30 procent definitief stopt met roken na een antirookcursus."

Kortom, we willen het echt, maar een slagingskans van 20/30% blijft natuurlijk sub-indrukwekkend, al ligt het wel weer veel hoger dan de 5% kans zonder begeleiding. Maar goed, laat het ons weten in de comments. Wat was uw beste sigaretje ooit en waarom wilt u minstens vijftien jaar te vroeg aan longkanker sterven.

BREAKING UPDATE: Jan Slagter wil niet stoppen met roken.