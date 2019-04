Alleen voor de goede orde: meisjes zijn i.h.a. juist niet kleinzerig. Ze verdragen pijn veel beter dan jongetjes.

***

Als politici iedereen willen beschermen tegen gevaar en pijn, weet ik nog wel enkele andere onderwerpen dan 'kniebescherming bij kruipende baby's'.

Maar van een CDA-er kun je dit soort wegkijk politiek verwachten: de échte problemen worden niet aangeroerd want die kun je o.a. het CDA verwijten omdat ze bijna altijd meeregeren.

Veel meer dan 'goedemorgen' wordt er door deze partij niet geproduceerd als het gaat om oplossingen aandragen.

Uitzondering is Omtzigt die altijd kritisch en verstandig is. Daarom is hij ook door Buma van MH17 gehaald in opdracht van Rutte die niet tegen kritische vragen kan. Deze 'luis in de pels' kan daarom maar beter meteen overstappen naar Forum als derde kamerlid.