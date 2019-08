Natuurlijk bent u hier allemaal geboren met twee rechterhanden, is uw broekriem een tool belt en gaat u nooit de deur uit zonder duct tape en een rolmaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat het verduurzamen en van het gas bevrijden van uw huis en haard een klusje in de categorie IKEA-knutselen is. Integendeel, zo waarschuwt een mevrouw in de Volkskrant in een kippenvelvertelling die qua horrorgehalte het midden houdt tussen The Day After Tomorrow, Elysium en People Under the Stairs. Want om via de Samsomroute aan de Nijpelsnorm te voldoen en het gewilde Thunbergzegel van Gütkeuring te bemachtigen, moet een soort klassenstrijd tegen de klimaatverandering worden gestreden terwijl er Tonzonmannen onder je vloer kruipen en hulp altijd ontzettend ver weg lijkt terwijl de kosten oplopen en de rendementen ver achter blijven. Tag line voor Energietransitie, the Movie: We’re going to loose some good men and women out there...