Opmerkelijke persco vandaag op het Witte Huis (hele video). Terwijl het nieuws bekend werd dat de gruwelijke aanslagen (1, 2) in de VS van afgelopen weekend nog 2 slachtoffers hebben geëist, hield de CEO van de Vrije Wereld een praatje waar de notoire Trump-bashers op de NPO van liepen te soppen. Zelfs RaRa Rense van Nieuws & Co hield het bijkans niet droog, na de toespraak van Trump. Uiteraard zijn het niet de guns die de trekkers overhalen, maar is het allemaal de schuld van internet en sociaalmedia, waar mafklappers nog mafklapperder worden van al die malle schietspelletjes en foute meme-grapjes op vage websites. Slinger uw Fortnite en/of CoD maar snel aan nu het nog kan, want binnenkort speelt u weer Tetris, met een internet-BOA naast uw Ollongren Overheidsconsole™. Brrrr.