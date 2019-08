Ontzettend veel media-aandacht en voorlopige/voorbarige conclusies over twee schietpartijen. We hebben een rondje informatie vergaard over El Paso en Dayton. Texas in het vorige topic , hieronder Ohio.

Dayton, Ohio: linkse schutter vermoordt eigen zus

Ongeveer 12 uur na de Wal-Mart Waanzin in El Paso, opent een - wederom - blanke schutter het vuur in een drukke uitgaansstraat in Dayton, Ohio. Ook deze schutter draagt een veiligheidsbril en oordoppen, en heeft bovendien een kogelwerend vest aangetrokken. Zijn wapen van keus: een AR15, met een (legaal) trommelmagazijn voor extra lang doorvlammen. Doelwit: uitgaanspubliek bij Ned Pepper's Bar, waar hij zelf met zijn zus en haar 'companion' (relatie onduidelijk) naar toe gereden is. Op een bepaald moment vertrekt hij, om gewapend terug te keren. Bij de bar doodt hij negen mensen, waaronder zijn eigen zus Megan, voordat de politie - snel ter plaatse - hem ter plekke doodschiet. Megans mannelijke gezelschap raakt gewond.

De dader is Connor Betts, een 24-jarige man uit Bellbrook, Ohio. Van hem geen manifesten op 4- of 8chan, maar eerder het tegenovergestelde: op vrij goed vindbare sociale media en LinkedIn ontstaat enerzijds het beeld van een doorsnee blanke Amerikaanse psychologiestudent die bij een pompstation en een Chipotle-restaurant werkte, "blauw" aanvinkte in het kieslokaal, een stem op Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren overwoog (maar niet op Kamala Harris, want "Harris is a cop") en regelmatig zijn afschuw uitsprak over Trump, ICE en de industriële revolutie. "Vote blue for God's sake", twitterde hij in november 2018, vlak voor de midterms. "Fuck John McCain", schreef hij op diens sterfdag. Een ander opvallend ding is dat hij op de dag van de Parkland school shooting in Florida een Republikeinse senator uit Ohio aansprak op Twitter: "How much did they pay you to look the other way? 17 kids are dead. If not now, when?” Zijn account @iamthespookster is nu geschorst.

Schutter was een socialist met satanistische trekjes

De Azijnbode heeft vandaag een 'analyse' in de krant waarin de bekende extreemrechtse lijn van Breivik via Christchurch naar El Paso wordt doorgetrokken. Hoewel in het laatste geval de motieven nog niet (officieel) bekend zijn, is dat geen rare redenatie. Wat wél raar is: Volkskrant probeert Ohio-schutter Betts ook subtiel in dat rijtje te fietsen. "In Dayton waren zes van de negen dodelijke slachtoffers zwart, maar ook de zus van de dader behoorde tot de doden. Volgens politiechef Matt Carper is het ‘moeilijk voor te stellen’ dat de dader onderscheid in huidskleur maakte tijdens het schieten, omdat het in korte tijd gebeurde. Wel was de bar vooral populair onder zwarte Afro-Amerikanen." Het inmiddels breed gedocumenteerde links-zijn van de schutter kwam kennelijk niet uit in de analyse.

Onder de slachtoffers van Betts zijn drie blanke en zes zwarte Amerikanen (namen & foto's), de politie heeft geen reden om 'raciale bias' te vermoeden. Wat wel duidelijk wordt uit een analyse van zijn sociale media en verklaringen van oud-klasgenoten, is dat Connor Betts vroeger al lijstjes maakte van medeleerlingen "who[m] he wanted to rape, kill and skin their bodies." Daarvoor werd hij geschorst. Hij verwees ook met regelmaat - zie ook zijn tatoeage [nee da's gewoon Star Wars - red.] - naar satan(isme), en er staan verklaringen op sociale media van mensen die hem kenden en zeggen dat hij niet gepest werd, maar de pestkop wás. Op zijn twitteraccount was een wat verwarde haat/liefde voor wapens te vinden, uitte hij verlangens naar socialisme, en dat hij niet wilde wachten tot dat systeem vanzelf zou worden ingesteld. Hoe het doodschieten van je eigen enige zus en acht anderen daaraan bijdraagt, is gans onduidelijk.

El Paso en Dayton: Twee blanke schutters onder dezelfde vlag en dezelfde wapenwet, met twee totaal verschillende motieven die op dit moment van beiden nog niet volledig verklaard zijn, in een land dat langzaam radeloos wordt van het zinloze massageweld.

Hij was dus altijd al een Totale Lul