Veiligheidsbril, oordoppen en een AK-achtig semi-automatisch wapen. Maar de blanke dader liep geen schietbaan binnen, het was een Walmart Super Center in Ciela Vista, El Paso. Voorlopige stand: achttien tot twintig 22 slachtoffers, verhouding dood/gewond onduidelijk. Leeftijden tussen de vier maanden en 82 jaar. De verdachte is niet aan gort geschoten door bewapende burgers of Texas Rangers, hij is aangehouden [FOTO:]. "He looked like a kid", aldus een ooggetuige. Trump noemt het "very, very bad", de gouverneur van Texas reageert iets uitgebreider.

Livestream: KVIA lokaalnieuws na de breek, of hier nieuwsbericht. Lokale nieuwsmakers benadrukken dat ze alleen informatie delen op basis van autoriteiten (wat vermeldenswaardig is aangezien ze doorgaans als kippen zonder kop *alles* de ether in slingeren).

Manifest: [Update hierover verwijderd, echtheid zeer betwist.][Iets met kip & kop.]

Video's: Diverse video's van binnen en buiten het winkelcentrum, na de breek.

ANP Foto's: Zware wapens, militairen, pantservoertuigen in verkapte politiestaat USA, na de breek.

Heavy.com: Heeft z'n LinkedIn gevonden, en nog wat details.

Slachtoffers: Negen mensen in kritieke toestand, van totaal 22 slachtoffers (aldus updates via lokale livestream & Associated Press). Minimaal 1 dode gemeld.

Politie Update 23u40: 1000 tot 3000 mensen waren in het winkelcentrum. Alles onder controle, geen tweede schutter. Politie kan/wil nog geen victim count geven.

UPDATE 00u12: Negentien doden, 40 gewonden. Zucht.

Good guy with a gun Glen Oakley redt kinderen

Hulpgeroep, slachtoffers op parkeerplaats buiten

Evacuatievideo - pas op bloed

Video vanuit de winkel - schoten hoorbaar

Ontruiming JC Penney in winkelcentrum

Beelden aanhouding dader

Onduidelijk of het om de verdachte van de shooting gaat