Zaterdagmorgen bij een groot winkelcentrum. Vanaf de parking loopt een met een AK gewapende blanke jongeman al schietende een Wal-Mart Supercenter binnen. Hij weet 20 mensen dodelijk te raken, en laat 26 gewonden achter voordat hij zich - ongeschonden - overgeeft aan de politie. Zijn naam, Patrick Crusius uit Dallas, is snel bekend. Ook lijkt het of de 21-jarige een vier pagina's tellend manifest ("The Inconvenient Truth") heeft achtergelaten op trollenkanaal 8chan. Inhoud: claims tegen de "invasie van latino's" die "Amerika van binnenuit laten rotten", en daarmee een extreemrechts (terroristisch) motief voor zijn daden. Het manifest verklaart zich solidair met de moskeeschutter in Christchurch, en pleit ook voor een vermindering van het aantal mensen in het land om de uitputting van natuurlijke bronnen een halt toe te roepen. Bellingcat heeft een plausibel verhaal over de echtheid van het manifest, maar hoewel veel media er uitgebreid uit citeren is nog niet officieel bekend of Crusius het inderdaad zelf geschreven heeft.

Wat we wel weten: "Authorities in Texas on Saturday said that the suspect in the El Paso shooting that left at least 20 people dead and dozens injured had told them he wanted to shoot as many Mexicans as possible", zo schrijft ABC in een stuk waarin verder (zoals door velen) vooral naar Trump als aanstichter wordt gewezen. In het manifest (waarvan de FBI de echtheid nog onderzoekt) schrijft de schutter echter dat zijn opvattingen ouder zijn dan Trumps presidentschap: "My ideology has not changed for several years. My opinions on automation, immigration, and the rest predate Trump and his campaign for president. [...] I know that the media will [...] blame Trump’s rhetoric. The media is infamous for fake news. Their reaction to this attack will likely just confirm that.”

A Clockwork Dark Knight

Vanuit de gedachte dat het internet een nieuw Clockwork Orange in gang heeft gezet, is deze draad van journalist Brian Cates wat eenzijdig maar wel interessant: 8chan is een radicaliseringsplatform waar niet een ideologie, maar juist nihilisme aan de basis staat van een reekst (extreemrechtse) massamoorden. IRL trollen, voor een "high score" - Dark Knight-achtig cynisme. Cates stapt wel te makkelijk over diepere (racistische) motieven heen: om van shitposter in active shooter te veranderen, is echt wel meer nodig dan alleen de online uitdaging om de meest nihilistische chanboarder van het forum te worden.

De oprichter van 8chan wil dat de site gesloten wordt (interview NYT), maar daar heeft de huidige eigenaar geen zin in. Die vindt dit wel leuk, allemaal. Cloudflare stopte al wel met DDoS-bescherming van de site. Op moment van schrijven is infinitychan tevens helemaal down. Dan maar doorverwijzen naar de wiki.

Patrick Wood Crusius zit vast in El Paso County Downtown Jail, op verdenking van Capital Murder (naam hier invullen). Hij heeft nog geen advocaat, maar "In questioning Crusius, El Paso Police Chief Gregory K. Allen said 'He didn’t hold anything back'." Indien schuldig bevonden, wacht hem vermoedelijk een dodelijke injectie. Zijn moordwapen was legaal aangeschaft, dat dan weer wel.