U heeft Gerrit Hiemstra gehoord, u heeft de berichten over de heetste juli-maand ooit ever meegekregen, u heeft de polaire panieksmeltvideo's op de NOS Journaals gezien. We gaan er aan, behalve een paar honderd mensen op de Utrechtse heuvelrug, en Limburg. De rest van Nederland slaat elkaar binnenkort de kokosnoot in op de rubberboot-afdeling van de HEMA en de Hornbach, als het water komt. Dan kun je maar beter voorbereid zijn op het wassende water, en zo niet hebt u een allerkekst visbootje dat past in de achterbak van uw F-150! We klussen.